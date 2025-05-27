Партизаны замедлили поставку оружия россиян на Курщину – "АТЕШ"

Партизаны движения "АТЕШ" заявили, что устроили диверсию, выведя из строя релейный шкаф в Тульской области России и замедлив поставки вооружения и военной техники окупантов в Курской области.

Источник: "АТЕШ" в соцсетях

Дословно: "Агенты нашего движения подожгли находящийся на железнодорожном полотне объект в окрестностях Ясногорска, ведущего в направлении Курской области, где сосредоточена группировка российских оккупантов".

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Детали: В "АТЕШ" объясняют, что их спланированная акция имела целью замедлить поставки вооружения и военной техники в передовой рубеж.

Дословно: Эта акция тщательно спланирована: поврежденный релейный шкаф обеспечивает связь и управление стрелочными переводами на критически важном участке пути.

Без своевременной подачи питания автоматизированные системы не могут перенаправлять поезда, из-за чего движение грузовых поездов испытывает серьезные задержки".

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"Все это затягивает опрокидывание резервов и усложняет организацию новых наступательных операций (россиян – ред.)".