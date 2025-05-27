У Росії низка аеропортів призупиняли роботу: кажуть, над РФ збили сотню дронів

Вночі та на світанку 27 травня деякі російські аеропорти призупиняли роботу.

Джерело: росЗМІ з посиланням на Росавіацію, Міноборони РФ в Telegram

Деталі: Обмеження на приліт та виліт цивільних повітряних бортів запроваджено в аеропортах Нижнього Новгорода, Саратова та Тамбова, повідомила Росавіація.

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Перед цим запровадили обмеження в роботі аеропорту Калуги.

Доповнено: Пізніше в Міноборони Росії заявили, що з вечора 26 травня до ранку 27 травня нібито перехопили і знищили 99 українських БпЛА над 7 регіонами РФ.

Зокрема, 56 дронів нібито збили – над Бєлгородською областю, 25 – над Воронезькою, 7 – над Володимирською, 5 – над Калузькою, 4 – над Тульською і по 1 – над Ростовською та Липецькою областями.

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Про якійсь наслідки атаки поки невідомо.