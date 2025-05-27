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У Росії низка аеропортів призупиняли роботу: кажуть, над РФ збили сотню дронів

Ольга Глущенко , Ірина БалачукВівторок, 27 травня 2025, 07:08
У Росії низка аеропортів призупиняли роботу: кажуть, над РФ збили сотню дронів
фото: аеропорт Саратова

Вночі та на світанку 27 травня деякі російські аеропорти призупиняли роботу.

Джерело: росЗМІ з посиланням на Росавіацію, Міноборони РФ в Telegram 

Деталі: Обмеження на приліт та виліт цивільних повітряних бортів запроваджено в аеропортах Нижнього Новгорода, Саратова та Тамбова, повідомила Росавіація.

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Перед цим запровадили обмеження в роботі аеропорту Калуги.

Доповнено: Пізніше в Міноборони Росії заявили, що з вечора 26 травня до ранку 27 травня нібито перехопили і знищили 99 українських БпЛА над 7 регіонами РФ.

Зокрема, 56 дронів нібито збили – над Бєлгородською областю, 25 – над Воронезькою, 7 – над Володимирською, 5 – над Калузькою, 4 – над Тульською і по 1 – над Ростовською та Липецькою областями.

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Про якійсь наслідки атаки поки невідомо.

Росіяаеропортавіа
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