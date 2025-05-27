Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России ряд аэропортов приостанавливали работу: говорят, над РФ сбили сотню дронов

Ольга Глущенко, Ирина БалачукВторник, 27 мая 2025, 07:08
В России ряд аэропортов приостанавливали работу: говорят, над РФ сбили сотню дронов
фото: аэропорт Саратова

Ночью и с рассветом 27 мая некоторые российские аэропорты приостанавливали работу.

Источник: росСМИ со ссылкой на Росавиацию, Минобороны РФ в Telegram 

Ограничения на прилет и вылет гражданских воздушных бортов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщила Росавиация.

Реклама:

Перед этим ввели ограничения в работе аэропорта Калуги.

Дополнено: Позже в Минобороны России заявили, что с вечера 26 мая до утра 27 мая якобы перехватили и уничтожили 99 украинских БпЛА над 7 регионами РФ.

В частности, 56 дронов якобы сбили – над Белгородской областью, 25 – над Воронежской, 7 – над Владимирской, 5 – над Калужской, 4 – над Тульской и по 1 – над Ростовской и Липецкой областями.

РЕКЛАМА:

О каких-либо последствиях атаки пока неизвестно.

Росcияаэропортавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоЗеленский назначил глав райгосадминистраций Киева, среди которых бывший юморист і дзюдоист
Пророссийский экс-кандидат в президенты Румынии заявил, что уходит из политики
Трамп может ввести санкции против России на этой неделе – WSJ
В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу во время празднования победы футбольного клуба
Разведка доложила, что РФ готовит новые наступательные операции – Зеленский
фотоДепутат создал схему выезда мужчин за границу – САП
Все новости...
Росcия
ВСУ за сутки отминусовали 990 оккупантов и 17 артсистем
Землю отбирают у украинцев и передают "вагнеровцам". Что происходит в прифронтовом Крыму
Reuters узнало еще одну "причину" РФ не ехать в Ватикан для переговоров с Украиной
Последние новости
10:02
Тоска – не враг: наука говорит, что она полезна для мозга и нервной системы
09:39
Вратарь киевского "Сокола" и сборной Украины по хоккею стал игроком польской "Полонии"
09:38
Вице-канцлер Германии отрицает изменение курса по дальности ударов для Украины
09:37
США и ЕС прекратили сотрудничество в борьбе с обходом санкций Россией – СМИ
09:27
Цены на нефть отреагировали на возможное увеличение добычи странами ОПЕК
09:24
фотоЗеленский назначил глав райгосадминистраций Киева, среди которых бывший юморист і дзюдоист
09:23
Британия потратит миллиарды на профподготовку, чтобы не так зависеть от мигрантов
09:17
ЦРУ использовало фанатский сайт Star Wars для секретной связи со шпионами – расследование
09:12
Россияне запустили по Украине 60 БпЛА: 43 не долетели до цели, но есть и 9 попаданий
08:45
В коалиции призвали главу МИД Германии убедить США и дальше поддерживать Украину
Все новости...
Реклама:
Реклама: