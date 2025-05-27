В России ряд аэропортов приостанавливали работу: говорят, над РФ сбили сотню дронов
Вторник, 27 мая 2025, 07:08
Ночью и с рассветом 27 мая некоторые российские аэропорты приостанавливали работу.
Источник: росСМИ со ссылкой на Росавиацию, Минобороны РФ в Telegram
Ограничения на прилет и вылет гражданских воздушных бортов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщила Росавиация.
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Перед этим ввели ограничения в работе аэропорта Калуги.
Дополнено: Позже в Минобороны России заявили, что с вечера 26 мая до утра 27 мая якобы перехватили и уничтожили 99 украинских БпЛА над 7 регионами РФ.
В частности, 56 дронов якобы сбили – над Белгородской областью, 25 – над Воронежской, 7 – над Владимирской, 5 – над Калужской, 4 – над Тульской и по 1 – над Ростовской и Липецкой областями.
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О каких-либо последствиях атаки пока неизвестно.