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ЗСУ за добу відмінусували 990 окупантів і 17 артсистем

Ірина БалачукВівторок, 27 травня 2025, 07:41
ЗСУ за добу відмінусували 990 окупантів і 17 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 990 окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки росіян.

Джерело: Генштабу ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 982 840 (+990) осіб,
  • танків – 10 860 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22 642 (+1) од,
  • артилерійських систем – 28 337 (+17) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 853 (+222) од,
  • крилатих ракет – 3 265 (+9) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49 907 (+64) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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