ЗСУ за добу відмінусували 990 окупантів і 17 артсистем
Вівторок, 27 травня 2025, 07:41
Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 990 окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки росіян.
Джерело: Генштабу ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 982 840 (+990) осіб,
- танків – 10 860 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22 642 (+1) од,
- артилерійських систем – 28 337 (+17) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 853 (+222) од,
- крилатих ракет – 3 265 (+9) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49 907 (+64) од.
Дані уточнюються.