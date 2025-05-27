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ВСУ за сутки отминусовали 990 оккупантов и 17 артсистем

Ирина БалачукВторник, 27 мая 2025, 07:41
ВСУ за сутки отминусовали 990 оккупантов и 17 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 990 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники россиян.

Источник: Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 982 840 (+990) человек,
  • танков – 10 860 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 642 (+1) ед,
  • артиллерийских систем – 28 337 (+17) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 37 853 (+222) ед,
  • крылатых ракет – 3 265 (+9) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 49 907 (+64) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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