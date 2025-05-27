На Дніпропетровщині через російську атаку 2 поранених, пошкоджено підприємство, будинки, "швидку"
Дві людини дістали поранення внаслідок російської дронової атаки уночі 27 травня у Дніпропетровській області.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "На Синельниківщині гучно було у Межівській та Маломихайлівській громадах. Через удари дронами різних типів понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Також в цьому районі постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості".
Деталі: Є поранений і в Самарівському районі. Тут зайнялися приватний будинок та господарська споруда.
По Нікопольському району окупанти били з артилерії, застосували FPV та скидали боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Через ворожі удари пошкоджено машину "швидкої допомоги" та легковик.
За словами Лисака, над областю збили 5 російських БпЛА.