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На Дніпропетровщині через російську атаку 2 поранених, пошкоджено підприємство, будинки, "швидку"

Ірина БалачукВівторок, 27 травня 2025, 08:01
На Дніпропетровщині через російську атаку 2 поранених, пошкоджено підприємство, будинки, швидку
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Дві людини дістали поранення внаслідок російської дронової атаки уночі 27 травня у Дніпропетровській області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "На Синельниківщині гучно було у Межівській та Маломихайлівській громадах. Через удари дронами різних типів понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Також в цьому районі постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості".

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Фото з telegram Сергія Лисака 

Деталі: Є поранений і в Самарівському районі. Тут зайнялися приватний будинок та господарська споруда.

 
Фото з telegram Сергія Лисака 

По Нікопольському району окупанти били з артилерії, застосували FPV та скидали боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Через ворожі удари пошкоджено машину "швидкої допомоги" та легковик. 

 
Фото з telegram Сергія Лисака 

За словами Лисака, над областю збили 5 російських БпЛА.

безпілотникиДніпропетровська область
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