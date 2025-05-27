На Днепропетровщине из-за российской атаки 2 раненых, повреждены предприятие, дома, "скорая"

Два человека получили ранения в результате российской дроновой атаки ночью 27 мая в Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "На Синельниковщине громко было в Межевской и Маломихайловской общинах. Из-за ударов дронами различных типов изуродованы сельскохозяйственное предприятие, частный дом и авто. Также в этом районе пострадал 54-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Есть раненый и в Самаровском районе. Здесь занялись частный дом и хозяйственная постройка.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По Никопольскому району оккупанты били из артиллерии, применили FPV и сбрасывали боеприпасы с беспилотника. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Из-за вражеских ударов повреждены машина "скорой помощи" и легковушка.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По словам Лысака, над областью сбили 5 российских БпЛА.