В Естонії проросійські політики хотіли створити свою структуру оборони за підтримки РФ
Естонська прокуратура заявила, що прокремлівські політики Айво Петерсон і Дмитрій Роотсі планували створити паралельну структуру оборони за підтримки російської військової розвідки.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR
Деталі: Державний прокурор Трійну Олев-Аас розповіла, що обвинувачені в державній зраді Петерсон і Роотсі у 2022 році за підтримки руху Koos почали створювати загін цивільної оборони – він у разі кризи мав узяти на себе функції збройних сил.
У листуванні з соратниками, яке обвинувачення пред'явило суду, Петерсон наголошував, що мета групи – "забезпечувати безпеку і виконувати функції армії" в разі "вакууму влади".
Також у прокуратурі кажуть, що Петерсон і Роотсі санкціонували встановлення контактів із представниками російської військової розвідки (колишнє ГРУ) для отримання інструкцій і допомоги у створенні загону.
Публічно Петерсон заявляв про нібито гуманітарний характер проєкту, однак прокуратура розглядає його дії як спробу сформувати альтернативну державній структуру оборони, що діє під прикриттям благодійності.
"Петерсон сам пропрацював понад десять років у поліції, тому прекрасно знав, що оборона країни – це виняткова прерогатива держави", – підкреслила Олев-Аас.
Прокурор вимагає визнати Петерсона винним у держзраді і засудити його до 17 років позбавлення волі.
Також прокурор зажадала призначити 13 років позбавлення волі Роотсі, обвинуваченому в держзраді, і 11 років позбавлення волі Андрею Андронову, обвинуваченому в ненасильницьких діях, спрямованих проти Естонської Республіки.
Передісторія:
- Судове слідство у справі розпочалося в листопаді 2023 року. Наразі воно вийшло на фінішну пряму, але не всі обвинувачені виступили з останніми словами. Ще два засідання відбудуться в червні.
- У 2023 році Петерсон балотувався на виборах до Рійгікогу (парламенту) за спільним виборчим списком Об'єднаної лівої партії та Koos. Його передвиборча кампанія супроводжувалася скандалом, пов'язаним із поїздкою на окуповані території України, зокрема, у міста Маріуполь і Донецьк.