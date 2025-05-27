В Естонії проросійські політики хотіли створити свою структуру оборони за підтримки РФ

Естонська прокуратура заявила, що прокремлівські політики Айво Петерсон і Дмитрій Роотсі планували створити паралельну структуру оборони за підтримки російської військової розвідки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Державний прокурор Трійну Олев-Аас розповіла, що обвинувачені в державній зраді Петерсон і Роотсі у 2022 році за підтримки руху Koos почали створювати загін цивільної оборони – він у разі кризи мав узяти на себе функції збройних сил.

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У листуванні з соратниками, яке обвинувачення пред'явило суду, Петерсон наголошував, що мета групи – "забезпечувати безпеку і виконувати функції армії" в разі "вакууму влади".

Також у прокуратурі кажуть, що Петерсон і Роотсі санкціонували встановлення контактів із представниками російської військової розвідки (колишнє ГРУ) для отримання інструкцій і допомоги у створенні загону.

Публічно Петерсон заявляв про нібито гуманітарний характер проєкту, однак прокуратура розглядає його дії як спробу сформувати альтернативну державній структуру оборони, що діє під прикриттям благодійності.

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"Петерсон сам пропрацював понад десять років у поліції, тому прекрасно знав, що оборона країни – це виняткова прерогатива держави", – підкреслила Олев-Аас.

Прокурор вимагає визнати Петерсона винним у держзраді і засудити його до 17 років позбавлення волі.

Також прокурор зажадала призначити 13 років позбавлення волі Роотсі, обвинуваченому в держзраді, і 11 років позбавлення волі Андрею Андронову, обвинуваченому в ненасильницьких діях, спрямованих проти Естонської Республіки.

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