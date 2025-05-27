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В Эстонии пророссийские политики хотели создать свою структуру обороны при поддержке РФ

Иванна КостинаВторник, 27 мая 2025, 08:25
В Эстонии пророссийские политики хотели создать свою структуру обороны при поддержке РФ
Флаг Эстонии. Фото иллюстративное из Getty images

Эстонская прокуратура заявила, что прокремлевские политики Айво Петерсон и Дмитрий Роотси планировали создать параллельную структуру обороны при поддержке российской военной разведки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Государственный прокурор Тройну Олев-Аас рассказала, что обвиняемые в государственной измене Петерсон и Роотси в 2022 году при поддержке движения Koos начали создавать отряд гражданской обороны – он в случае кризиса должен был взять на себя функции вооруженных сил.

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В переписке с соратниками, которую обвинение предъявило суду, Петерсон подчеркивал, что цель группы – "обеспечивать безопасность и выполнять функции армии" в случае "вакуума власти".

Также в прокуратуре говорят, что Петерсон и Роотси санкционировали установление контактов с представителями российской военной разведки (бывшее ГРУ) для получения инструкций и помощи в создании отряда.

Публично Петерсон заявлял о якобы гуманитарном характере проекта, однако прокуратура рассматривает его действия как попытку сформировать альтернативную государственной структуру обороны, действующую под прикрытием благотворительности.

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"Петерсон сам проработал более десяти лет в полиции, поэтому прекрасно знал, что оборона страны – это исключительная прерогатива государства", – подчеркнула Олев-Аас.

Прокурор требует признать Петерсона виновным в госизмене и приговорить его к 17 годам лишения свободы.

Также прокурор потребовала назначить 13 лет лишения свободы Роотси, обвиняемому в госизмене, и 11 лет лишения свободы Андрею Андронову, обвиняемому в ненасильственных действиях, направленных против Эстонской Республики.

Предыстория:

  • Судебное следствие по делу началось в ноябре 2023 года. Сейчас оно вышло на финишную прямую, но не все обвиняемые выступили с последними словами. Еще два заседания состоятся в июне.
  • В 2023 году Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу (парламент) по совместному избирательному списку Объединенной левой партии и Koos. Его предвыборная кампания сопровождалась скандалом, связанным с поездкой на оккупированные территории Украины, в частности, в города Мариуполь и Донецк.

Эстония
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