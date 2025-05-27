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Росіяни вдарили по Сумах – пошкодили промислове підприємство, будинки і транспорт

Ірина БалачукВівторок, 27 травня 2025, 08:38
Росіяни вдарили по Сумах – пошкодили промислове підприємство, будинки і транспорт
Фото ОВА

Уночі та вранці російські окупанти атакували місто Суми, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство, житлові будинки та транспортні засоби.

Джерело: Сумська ОВА в Telegram

Дослівно адміністрація: "Близько 1:30 внаслідок влучання БпЛА загорілася будівля промислового підприємства, також там пошкоджений транспорт".

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Деталі: Через 3 години – близько о 4:30 – окупанти завдали авіаудару по іншій частині Сум, пошкодивши щонайменше 7 приватних та один двоповерховий будинок, а також автівки. 

 
Фото ОВА

За попередніми даними, в обох випадках минулося без постраждалих.

"На місці влучання о 9:00 розпочне роботу штаб з ліквідації наслідків атаки", – повідомили в ОВА.

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Передісторія:

Сумиобстріл
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