Росіяни вдарили по Сумах – пошкодили промислове підприємство, будинки і транспорт
Вівторок, 27 травня 2025, 08:38
Уночі та вранці російські окупанти атакували місто Суми, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство, житлові будинки та транспортні засоби.
Джерело: Сумська ОВА в Telegram
Дослівно адміністрація: "Близько 1:30 внаслідок влучання БпЛА загорілася будівля промислового підприємства, також там пошкоджений транспорт".
Реклама:
Деталі: Через 3 години – близько о 4:30 – окупанти завдали авіаудару по іншій частині Сум, пошкодивши щонайменше 7 приватних та один двоповерховий будинок, а також автівки.
За попередніми даними, в обох випадках минулося без постраждалих.
"На місці влучання о 9:00 розпочне роботу штаб з ліквідації наслідків атаки", – повідомили в ОВА.
РЕКЛАМА:
Передісторія:
- У ніч проти 27 травня під час повітряної тривоги у Сумах було чути звуки вибухів.