Россияне ударили по Сумах – повредили промышленное предприятие, дома и транспорт
Вторник, 27 мая 2025, 08:38
Ночью и утром российские оккупанты атаковали город Сумы, в результате чего повреждены промышленное предприятие, жилые дома и транспортные средства.
Источник: Сумская ОВА в Telegram
Дословно администрация: "Около 1:30 в результате попадания БпЛА загорелось здание промышленного предприятия, также там поврежден транспорт".
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Детали: Через 3 часа – около 4:30 – оккупанты нанесли авиаудар по другой части Сум, повредив по меньшей мере 7 частных и один двухэтажный дом, а также машины.
По предварительным данным, в обоих случаях обошлось без пострадавших.
"На месте попадания в 9:00 начнет работу штаб по ликвидации последствий атаки", – сообщили в ОВА.
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Предыстория:
- В ночь на 27 мая во время воздушной тревоги в Сумах были слышны звуки взрывов.