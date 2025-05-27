Россияне ударили по Сумах – повредили промышленное предприятие, дома и транспорт

Ночью и утром российские оккупанты атаковали город Сумы, в результате чего повреждены промышленное предприятие, жилые дома и транспортные средства.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Дословно администрация: "Около 1:30 в результате попадания БпЛА загорелось здание промышленного предприятия, также там поврежден транспорт".

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Детали: Через 3 часа – около 4:30 – оккупанты нанесли авиаудар по другой части Сум, повредив по меньшей мере 7 частных и один двухэтажный дом, а также машины.

Фото ОВА

По предварительным данным, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

"На месте попадания в 9:00 начнет работу штаб по ликвидации последствий атаки", – сообщили в ОВА.

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