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Росіяни запустили по Україні 60 БпЛА: 43 не долетіли до цілі, але є і 9 влучань

Ірина БалачукВівторок, 27 травня 2025, 09:12
Росіяни запустили по Україні 60 БпЛА: 43 не долетіли до цілі, але є і 9 влучань
Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

З 23:50 26 травня російські окупанти атакували Україну 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 43 ворожі дрони вдалося знешкодити, водночас є влучання.  

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 35 – збито вогневими засобами ураження, 8 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ".

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Деталі: Зазначається, що зафіксовано влучання дронів у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 3 локаціях.

Загарбники запускали безпілотники з напрямків російських міст Міллерово, Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.
 
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – підсумували у Повітряних силах.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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