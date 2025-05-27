Россияне запустили по Украине 60 БпЛА: 43 не долетели до цели, но есть и 9 попаданий

С 23:50 26 мая российские оккупанты атаковали Украину 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 43 вражеских дрона удалось обезвредить, в то же время есть попадания.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. 35 – сбиты огневыми средствами поражения, 8 – локационно потеряны/подавлены РЭБ".

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Детали: Отмечается, что зафиксировано попадание дронов в 9 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 3 локациях.

Захватчики запускали беспилотники с направлений российских городов Миллерово, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – подытожили в Воздушных силах.