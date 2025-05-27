У ЄС пропонують знизити ціни на нафту з РФ до $45 – FT

Видання Financial Times дізналося, що Європейська комісія та найвпливовіші держави-члени ЄС наполягають на зниженні верхньої межі ціни на російську нафту до $45 для посилення санкцій проти РФ. Однак, ця ідея ще не переконала всі 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів з G7.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Згідно з інформацією осіб, обізнаних з попередніми обговореннями 18-го пакета санкцій ЄС, Брюссель прагне вжити суттєвіших заходів проти Росії, зокрема, знизити цінову межу на експорт сирої нафти з $60 до $45 за барель.

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На зустрічі міністрів фінансів G7 минулого тижня Канада запропонувала включити до спільної заяви чітке формулювання про посилення обмеження ціни на нафту.

Цю пропозицію підтримали ЄС і члени G7 Франція, Німеччина та Італія, а також Велика Британія. Але вона не була включена на прохання міністра фінансів США Скотта Беллента, за словами трьох посадовців, ознайомлених з перебігом зустрічі.

В остаточній заяві було вирішено включити формулювання, яке зобов'язує країни G7 "продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення тиску, такі як подальше посилення санкцій", у разі, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню.

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