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У ЄС пропонують знизити ціни на нафту з РФ до $45 – FT

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 27 травня 2025, 10:16
У ЄС пропонують знизити ціни на нафту з РФ до $45 – FT
фото: getty Images

Видання Financial Times дізналося, що Європейська комісія та найвпливовіші держави-члени ЄС наполягають на зниженні верхньої межі ціни на російську нафту до $45 для посилення санкцій проти РФ. Однак, ця ідея ще не переконала всі 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів з G7. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Згідно з інформацією осіб, обізнаних з попередніми обговореннями 18-го пакета санкцій ЄС, Брюссель прагне вжити суттєвіших заходів проти Росії, зокрема, знизити цінову межу на експорт сирої нафти з $60 до $45 за барель.

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На зустрічі міністрів фінансів G7 минулого тижня Канада запропонувала включити до спільної заяви чітке формулювання про посилення обмеження ціни на нафту. 

Цю пропозицію підтримали ЄС і члени G7 Франція, Німеччина та Італія, а також Велика Британія. Але вона не була включена на прохання міністра фінансів США Скотта Беллента, за словами трьох посадовців, ознайомлених з перебігом зустрічі. 

В остаточній заяві було вирішено включити формулювання, яке зобов'язує країни G7 "продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення тиску, такі як подальше посилення санкцій", у разі, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню. 

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Передісторія:

  • Окремо країни ЄС, які раніше не хотіли підтримувати ідею обмеження цін на нафту, такі як Угорщина та Греція, все ще оцінюють цю пропозицію, заявили посадовці.
  • Між тим міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що цінову стелю на російську нафту варто знизити до 40 доларів за барель.
  • А Україна закликала Європейський Союз знизити максимальну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.

ЄСнафтаРосіясанкції
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