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В ЕС предлагают снизить цены на нефть из РФ до $45 – FT

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 27 мая 2025, 10:16
В ЕС предлагают снизить цены на нефть из РФ до $45 – FT
фото: getty Images

Издание Financial Times узнало, что Европейская комиссия и влиятельные государства-члены ЕС настаивают на снижении верхней границы цены на российскую нефть до $45 для усиления санкций против РФ. Однако, эта идея еще не убедила все 27 государств-членов ЕС и их партнеров из G7. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Согласно информации лиц, знакомых с предварительными обсуждениями 18-го пакета санкций ЕС, Брюссель стремится принять существенные меры против России, в частности, снизить ценовой предел на экспорт сырой нефти с $60 до $45 за баррель.

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На встрече министров финансов G7 на прошлой неделе Канада предложила включить в совместное заявление четкую формулировку об усилении ограничения цены на нефть.

Это предложение поддержали ЕС и члены G7 Франция, Германия и Италия, а также Великобритания. Но оно не было включено по просьбе министра финансов США Скотта Беллента, по словам трех чиновников, ознакомленных с ходом встречи.

В окончательном заявлении было решено включить формулировку, обязывающую страны G7 "продолжать изучать все возможные варианты, включая варианты максимального усиления давления, такие как дальнейшее усиление санкций", в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

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Предыстория:

  • Отдельно страны ЕС, которые ранее не хотели поддерживать идею ограничения цен на нефть, такие как Венгрия и Греция, все еще оценивают это предложение, заявили чиновники.
  • Между тем министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что ценовой потолок на российскую нефть следует снизить до 40 долларов за баррель.
  • А Украина призвала Европейский Союз снизить максимальную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

ЕСнефтьРосcиясанкции
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