В ЕС предлагают снизить цены на нефть из РФ до $45 – FT
Издание Financial Times узнало, что Европейская комиссия и влиятельные государства-члены ЕС настаивают на снижении верхней границы цены на российскую нефть до $45 для усиления санкций против РФ. Однако, эта идея еще не убедила все 27 государств-членов ЕС и их партнеров из G7.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times
Детали: Согласно информации лиц, знакомых с предварительными обсуждениями 18-го пакета санкций ЕС, Брюссель стремится принять существенные меры против России, в частности, снизить ценовой предел на экспорт сырой нефти с $60 до $45 за баррель.
На встрече министров финансов G7 на прошлой неделе Канада предложила включить в совместное заявление четкую формулировку об усилении ограничения цены на нефть.
Это предложение поддержали ЕС и члены G7 Франция, Германия и Италия, а также Великобритания. Но оно не было включено по просьбе министра финансов США Скотта Беллента, по словам трех чиновников, ознакомленных с ходом встречи.
В окончательном заявлении было решено включить формулировку, обязывающую страны G7 "продолжать изучать все возможные варианты, включая варианты максимального усиления давления, такие как дальнейшее усиление санкций", в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
Предыстория:
- Отдельно страны ЕС, которые ранее не хотели поддерживать идею ограничения цен на нефть, такие как Венгрия и Греция, все еще оценивают это предложение, заявили чиновники.
- Между тем министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что ценовой потолок на российскую нефть следует снизить до 40 долларов за баррель.
- А Украина призвала Европейский Союз снизить максимальную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.