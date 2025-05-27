Глава МЗС Туреччини після зустрічі з Путіним у Москві відвідає Київ – Reuters

Володимир Путін, Хакан Фідан під час зустірчі в Москві, фото: МЗС Туреччини

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, який перебуває з візитом у Москві, вирушить до Києва наприкінці тижня, щоб зустрітися з українськими посадовцями та обговорити результати переговорів у Стамбулі 16 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Повідомляється, що Фідан перебуває з дводенним візитом у Москві, де він зустрівся в понеділок з Владіміром Путіним, а також з головним переговорником Росії у Стамбулі Владіміром Мединським.

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У вівторок Фідан зустрінеться зі своїм главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Під час зустрічі Путін і Фідан обговорили "ініціативи, реалізовані останнім часом для припинення війни між Україною і Росією, (та) розвиток подій після переговорів у Стамбулі", повідомило турецьке джерело.

У понеділок Росія заявила, що головною темою переговорів з Фіданом будуть двосторонні відносини, але також буде обговорено питання України.

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