Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Туреччини після зустрічі з Путіним у Москві відвідає Київ – Reuters

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 27 травня 2025, 11:28
Глава МЗС Туреччини після зустрічі з Путіним у Москві відвідає Київ – Reuters
Володимир Путін, Хакан Фідан під час зустірчі в Москві, фото: МЗС Туреччини

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, який перебуває з візитом у Москві, вирушить до Києва наприкінці тижня, щоб зустрітися з українськими посадовцями та обговорити результати переговорів у Стамбулі 16 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Повідомляється, що Фідан перебуває з дводенним візитом у Москві, де він зустрівся в понеділок з Владіміром Путіним, а також з головним переговорником Росії у Стамбулі Владіміром Мединським. 

Реклама:

У вівторок Фідан зустрінеться зі своїм главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Під час зустрічі Путін і Фідан обговорили "ініціативи, реалізовані останнім часом для припинення війни між Україною і Росією, (та) розвиток подій після переговорів у Стамбулі", повідомило турецьке джерело.

У понеділок Росія заявила, що головною темою переговорів з Фіданом будуть двосторонні відносини, але також буде обговорено питання України.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Напередодні зустрічі турецьке джерело повідомило, що Фідан повторить пропозицію Анкари про готовність відігравати роль "посередника" у переговорах між Україною і РФ
  • Російські джерела заявили, що вважають Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар і Оман потенційно придатними місцями для переговорів.
  • Раніше міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров дав зрозуміти, що Москва відмовляється від участі в переговорах з Україною у Ватикані, бо це "неелегантно".

Туреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Мерц про дозвіл бити вглиб РФ: Для України зняли обмеження кілька місяців тому
В ЄС затвердили план щодо 150 млрд євро позик на оборону
ЗМІ: Зеленського можуть запросити на інший форум замість саміту НАТО
Глава МЗС Туреччини після зустрічі з Путіним у Москві відвідає Київ – Reuters
У ЄС пропонують знизити ціни на нафту з РФ до $45 – FT
фотоЗеленський призначив голів райдержадміністрацій Києва, серед яких колишні гуморист та дзюдоїст
Усі новини...
Туреччина
Глава МЗС Туреччини приїхав до Москви, де зустрівся з Мединським
Глава МЗС Туреччини їде в Росію обговорювати війну в Україні
Грецькі "грошові мішки", батальйон Монако і банда Ясікявічюса: прев’ю Фіналу чотирьох Євроліги
Останні новини
14:19
Лісовий: школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово
14:12
Смерть 5-річного хлопчика після видалення зубів у Львові: підозрювана лікарка мобілізувалася до ЗСУ
14:12
Україна залучає нові кошти на житло для переселенців: скільки сімей отримають помешкання
14:08
Росіяни вдарили КАБом по Сумщині: поранені 2 дорослих і дитина
14:04
ВідеоТрьох чоловіків і жінку затримали у Черкасах через напад на працівників ТЦК
14:00
Трамп серйозно розглядає скасування всіх обмежень щодо військових дій для України – ЗМІ
13:57
футболДосвідчений боєць проти дебютанта: анонс фіналу Ліги конференцій "Бетіс" – "Челсі"
13:47
Стало відомо, які галузі сплатили найбільше податків до держбюджету
13:30
Сім причин для звільнення міністра культури. Спільнота звернулася до Шмигаля
13:27
Багатії масово вивозять золото в Сінгапур: бояться криз
Усі новини...
Реклама:
Реклама: