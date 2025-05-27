Глава МЗС Туреччини після зустрічі з Путіним у Москві відвідає Київ – Reuters
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, який перебуває з візитом у Москві, вирушить до Києва наприкінці тижня, щоб зустрітися з українськими посадовцями та обговорити результати переговорів у Стамбулі 16 травня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Повідомляється, що Фідан перебуває з дводенним візитом у Москві, де він зустрівся в понеділок з Владіміром Путіним, а також з головним переговорником Росії у Стамбулі Владіміром Мединським.
У вівторок Фідан зустрінеться зі своїм главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Під час зустрічі Путін і Фідан обговорили "ініціативи, реалізовані останнім часом для припинення війни між Україною і Росією, (та) розвиток подій після переговорів у Стамбулі", повідомило турецьке джерело.
У понеділок Росія заявила, що головною темою переговорів з Фіданом будуть двосторонні відносини, але також буде обговорено питання України.
Передісторія:
- Напередодні зустрічі турецьке джерело повідомило, що Фідан повторить пропозицію Анкари про готовність відігравати роль "посередника" у переговорах між Україною і РФ
- Російські джерела заявили, що вважають Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар і Оман потенційно придатними місцями для переговорів.
- Раніше міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров дав зрозуміти, що Москва відмовляється від участі в переговорах з Україною у Ватикані, бо це "неелегантно".