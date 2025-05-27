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Глава МИД Турции после встречи с Путиным в Москве посетит Киев – Reuters

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 27 мая 2025, 11:28
Глава МИД Турции после встречи с Путиным в Москве посетит Киев – Reuters
Владимир Путин, Хакан Фидан во время встречи в Москве, фото: МИД Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан, который находится с визитом в Москве, отправится в Киев в конце недели, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить результаты переговоров в Стамбуле 16 мая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Сообщается, что Фидан находится с двухдневным визитом в Москве, где он встретился в понедельник с Владимиром Путиным, а также с главным переговорщиком России в Стамбуле Владимиром Мединским.

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Во вторник Фидан встретится со своим главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Во время встречи Путин и Фидан обсудили "инициативы, реализованные в последнее время для прекращения войны между Украиной и Россией, (и) развитие событий после переговоров в Стамбуле", сообщил турецкий источник.

В понедельник Россия заявила, что главной темой переговоров с Фиданом будут двусторонние отношения, но также будет обсуждаться вопрос Украины.

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Предыстория:

  • Накануне встречи турецкий источник сообщил, что Фидан повторит предложение Анкары о готовности играть роль "посредника" в переговорах между Украиной и РФ
  • Российские источники заявили, что считают Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман потенциально подходящими местами для переговоров.
  • Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что Москва отказывается от участия в переговорах с Украиной в Ватикане, потому что это "неэлегантно".

Турция
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