Глава МИД Турции после встречи с Путиным в Москве посетит Киев – Reuters

Владимир Путин, Хакан Фидан во время встречи в Москве, фото: МИД Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан, который находится с визитом в Москве, отправится в Киев в конце недели, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить результаты переговоров в Стамбуле 16 мая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Сообщается, что Фидан находится с двухдневным визитом в Москве, где он встретился в понедельник с Владимиром Путиным, а также с главным переговорщиком России в Стамбуле Владимиром Мединским.

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Во вторник Фидан встретится со своим главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Во время встречи Путин и Фидан обсудили "инициативы, реализованные в последнее время для прекращения войны между Украиной и Россией, (и) развитие событий после переговоров в Стамбуле", сообщил турецкий источник.

В понедельник Россия заявила, что главной темой переговоров с Фиданом будут двусторонние отношения, но также будет обсуждаться вопрос Украины.

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