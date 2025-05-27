Російський дрон атакував комунальників у Херсоні: шестеро людей поранено
Вівторок, 27 травня 2025, 11:37
Російські війська зранку 27 травня скинули вибухівку з дрона на працівників комунального підприємства у Корабельному районі Херсона. Внаслідок атаки постраждали 6 людей.
Джерело: Херсонська МВА
Деталі: Окупанти скинули вибухівку з дрона на службовий автомобіль бригади КП "Парки Херсона". Комунальники саме прямували закривати плитами вікна в об’єкті соціальної інфраструктури після попереднього обстрілу.
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Унаслідок удару постраждали шестеро працівників - жінки 44 і 61 року та чоловіки 43, 49, 58 і 67 років. Вони отримали мінно-вибухові травми та контузії. Лікарі наразі проводять дообстеження і надають їм медичну допомогу.