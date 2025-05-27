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Российский дрон атаковал коммунальщиков в Херсоне: шесть человек ранены

Анастасия ПроцВторник, 27 мая 2025, 11:37
Российский дрон атаковал коммунальщиков в Херсоне: шесть человек ранены
фото: Херсонская МВА

Российские войска утром 27 мая сбросили взрывчатку с дрона на работников коммунального предприятия в Корабельном районе Херсона. В результате атаки пострадали 6 человек.

Источник: Херсонская МВА

Детали: Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на служебный автомобиль бригады КП "Парки Херсона". Коммунальщики как раз направлялись закрывать плитами окна в объекте социальной инфраструктуры после предыдущего обстрела.

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фото: Херсонская МВА

В результате удара пострадали шестеро работников - женщины 44 и 61 года и мужчины 43, 49, 58 и 67 лет. Они получили минно-взрывные травмы и контузии. Врачи сейчас проводят дообследование и оказывают им медицинскую помощь.

Херсон
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