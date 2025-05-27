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МВС попередило про можливі перебої в "Дії" та Кабінеті водія

Українська правдаВівторок, 27 травня 2025, 12:26
МВС попередило про можливі перебої в Дії та Кабінеті водія
Головний сервісний центр МВС

У сервісних центрах МВС тимчасово можливі збої в наданні послуг через позапланові технічні роботи.

Джерело: Головний сервісний центр МВС.

Деталі: Йдеться про технічні роботи в Національній інформаційній системі. Перебої можуть стосуватися як послуг у центрах, так і онлайн-сервісів.

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Зокрема, можливі труднощі зі:

  • складанням теоретичних і практичних іспитів
  • реєстрацією та перереєстрацією транспортних засобів
  • призначенням належного користувача авто.

Також тривають роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень.

Через це можуть не працювати послуги в "Дії" та Кабінеті водія – зокрема, заміна водійського посвідчення, шеринг авто, бронювання номерів тощо.

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Про відновлення роботи сервісів повідомлять окремо.

Передісторія:

МВС
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