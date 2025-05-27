МВС попередило про можливі перебої в "Дії" та Кабінеті водія
Вівторок, 27 травня 2025, 12:26
У сервісних центрах МВС тимчасово можливі збої в наданні послуг через позапланові технічні роботи.
Джерело: Головний сервісний центр МВС.
Деталі: Йдеться про технічні роботи в Національній інформаційній системі. Перебої можуть стосуватися як послуг у центрах, так і онлайн-сервісів.
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Зокрема, можливі труднощі зі:
- складанням теоретичних і практичних іспитів
- реєстрацією та перереєстрацією транспортних засобів
- призначенням належного користувача авто.
Також тривають роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень.
Через це можуть не працювати послуги в "Дії" та Кабінеті водія – зокрема, заміна водійського посвідчення, шеринг авто, бронювання номерів тощо.
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Про відновлення роботи сервісів повідомлять окремо.
Передісторія:
- У січні 2025 року Головному сервісному центру МВС призначили нове керівництво