Головному сервісному центру МВС призначили нове керівництво

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко представив першого заступника начальника Головного сервісного центру МВС Олександра Малиша, який тимчасово виконуватиме обов'язки начальника підрозділу.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Повідомляється, що Олександр Малиш очолював патрульну поліцію Рівненської області, а до цього — патрульну поліцію Краматорська та Слов’янська. Він також має досвід бойових дій: був командиром взводу батальйону особливого призначення "Дніпро-1", відзначений низкою державних нагород.

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Олександр Малиш фото МВС

Також заступник Клименка представив заступника начальника Головного сервісного центру МВС з питань впровадження цифрових інновацій Андрія Онуфрея, який займався впровадженням Єдиного реєстру зброї.

Андрій Онуфрей фото МВС

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