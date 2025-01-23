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Головному сервісному центру МВС призначили нове керівництво

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 січня 2025, 18:48
Головному сервісному центру МВС призначили нове керівництво
фото МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко представив першого заступника начальника Головного сервісного центру МВС Олександра Малиша, який тимчасово виконуватиме обов'язки начальника підрозділу.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Повідомляється, що Олександр Малиш очолював патрульну поліцію Рівненської області, а до цього — патрульну поліцію Краматорська та Слов’янська. Він також має досвід бойових дій: був командиром взводу батальйону особливого призначення "Дніпро-1", відзначений низкою державних нагород.

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Олександр Малиш
фото МВС

Також заступник Клименка представив заступника начальника Головного сервісного центру МВС з питань впровадження цифрових інновацій Андрія Онуфрея, який займався впровадженням Єдиного реєстру зброї.

 
Андрій Онуфрей
фото МВС

Передісторія:

  • Розслідування Bihus.Info показало, що сервісні центри МВС працюють неефективно і не можуть впоратися з обслуговуванням громадян: люди ночують під СЦ у чергах по талони на практичний іспит, на електронний талон доводиться полювати цілодобово через некоректну роботу системи, а хакери та "бігунки" продовжують їх продавати за гроші.
  • Тим часом співробітники найбільшого СЦ їздять на роботу на авто, відсутніх у деклараціях через оформлення або на родичів, або на просто сторонніх людей.
  • Після оприлюднення розслідування МВС пообіцяло "системне перезавантаження" сервісних центрів: провести позапланову службову перевірку, розібратися з електронною чергою та призначити "нову команду управлінців" у ГСЦ. 
  • Начальника Головного сервісного центру МВС Миколу Рудика і трьох його заступників звільнили з посади наступного дня після виходу журналістського розслідування. 

МВСавтоскандал
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