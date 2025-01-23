Головному сервісному центру МВС призначили нове керівництво
Четвер, 23 січня 2025, 18:48
Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко представив першого заступника начальника Головного сервісного центру МВС Олександра Малиша, який тимчасово виконуватиме обов'язки начальника підрозділу.
Джерело: пресслужба МВС
Деталі: Повідомляється, що Олександр Малиш очолював патрульну поліцію Рівненської області, а до цього — патрульну поліцію Краматорська та Слов’янська. Він також має досвід бойових дій: був командиром взводу батальйону особливого призначення "Дніпро-1", відзначений низкою державних нагород.
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Також заступник Клименка представив заступника начальника Головного сервісного центру МВС з питань впровадження цифрових інновацій Андрія Онуфрея, який займався впровадженням Єдиного реєстру зброї.
Передісторія:
- Розслідування Bihus.Info показало, що сервісні центри МВС працюють неефективно і не можуть впоратися з обслуговуванням громадян: люди ночують під СЦ у чергах по талони на практичний іспит, на електронний талон доводиться полювати цілодобово через некоректну роботу системи, а хакери та "бігунки" продовжують їх продавати за гроші.
- Тим часом співробітники найбільшого СЦ їздять на роботу на авто, відсутніх у деклараціях через оформлення або на родичів, або на просто сторонніх людей.
- Після оприлюднення розслідування МВС пообіцяло "системне перезавантаження" сервісних центрів: провести позапланову службову перевірку, розібратися з електронною чергою та призначити "нову команду управлінців" у ГСЦ.
- Начальника Головного сервісного центру МВС Миколу Рудика і трьох його заступників звільнили з посади наступного дня після виходу журналістського розслідування.