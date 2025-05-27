МВД предупредило о возможных перебоях в "Дии" и Кабинете водителя

В сервисных центрах МВД временно возможны сбои в предоставлении услуг из-за внеплановых технических работ.

Источник: Главный сервисный центр МВД.

Подробности: Речь идет о технических работах в Национальной информационной системе. Перебои могут затронуть как услуги в центрах, так и онлайн-сервисы.

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В частности, возможны трудности со:

сдачей теоретических и практических экзаменов;

регистрацией и перерегистрацией транспортных средств; РЕКЛАМА:

назначением надлежащего пользователя автомобиля.

Также продолжаются работы по обслуживанию Единого государственного реестра транспортных средств и Реестра административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В связи с этим могут не работать услуги в приложении "Дия" и в Кабинете водителя – в частности, замена водительского удостоверения, шеринга авто, бронирования номерных знаков и продления срока их хранения.

О полном восстановлении работы сервисов сообщат дополнительно.

Предыстория: