Трьох чоловіків і жінку затримали у Черкасах через напад на працівників ТЦК

У Черкасах поліція затримала трьох чоловіків і жінку, яких підозрюють у нападі на працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Джерело: Поліція Черкаської області

Деталі: Серед підозрюваних чоловіки віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка.

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Відомо, що інцидент стався напередодні, 26 травня, у Черкасах на вулиці Різдвяній.

За даними поліції, під час перевірки військово-облікових даних чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали нападників у порядку ст. 208 КПК України. Трьох із них уже помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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Дослівно: "Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство)".

Деталі: Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій учасників нападу.

Передісторія: