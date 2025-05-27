Трьох чоловіків і жінку затримали у Черкасах через напад на працівників ТЦК
У Черкасах поліція затримала трьох чоловіків і жінку, яких підозрюють у нападі на працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
Джерело: Поліція Черкаської області
Деталі: Серед підозрюваних чоловіки віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка.
Відомо, що інцидент стався напередодні, 26 травня, у Черкасах на вулиці Різдвяній.
За даними поліції, під час перевірки військово-облікових даних чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП.
У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали нападників у порядку ст. 208 КПК України. Трьох із них уже помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Дослівно: "Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство)".
Деталі: Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій учасників нападу.
Передісторія:
- 26 травня у Прилуках на Чернігівщині чоловік напав з ножем на військового просто в будівлі ТЦК та СП. Військовослужбовець отримав поранення передпліччя.