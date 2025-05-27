Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трех мужчин и женщину задержали в Черкассах за нападение на сотрудников ТЦК

Украинская правдаВторник, 27 мая 2025, 14:04
Трех мужчин и женщину задержали в Черкассах за нападение на сотрудников ТЦК
Полиция Черкасской области

В Черкассах полиция задержала трёх мужчин и женщину, подозреваемых в нападении на сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Источник: Полиция Черкасской области

Подробности: Среди подозреваемых – мужчины в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина.

Реклама:

Известно, что инцидент произошёл накануне, 26 мая, в Черкассах на улице Рождественской.

По данным полиции, во время проверки военно-учётных данных мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали нападавших в порядке ст. 208 УПК Украины. Троих из них уже поместили в изолятор временного содержания.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)".

Подробности: Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Кроме того, рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий участников нападения.

Предыстория:

  • 26 мая в Прилуках Черниговской области мужчина напал с ножом на военнослужащего прямо в здании ТЦК и СП. Военный получил ранение предплечья.

ТЦКЧеркассыполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПобег из армии за $15 тысяч: разоблачена схема переправки военных за границу
Лесовой: Школьники после 11 класса уезжают за границу, но не массово
ВидеоТрех мужчин и женщину задержали в Черкассах за нападение на сотрудников ТЦК
Мерц о разрешении бить вглубь РФ: Для Украины сняли ограничения несколько месяцев назад
В ЕС утвердили план относительно 150 млрд евро займов на оборону
СМИ: Зеленского могут пригласить на другой форум вместо саммита НАТО
Все новости...
ТЦК
На Полтавщине группа из 7 человек с оружием напала на 2 работников ТЦК
В Прилуках мужчина ранил военного ножом в помещении ТЦК и СП
ТЦК: На Львовщине группа мужчин избила солдата, который оповещал граждан
Последние новости
16:29
теннисКалинина разгромила бывшую россиянку в первом круге Ролан Гаррос
16:17
Правительство сообщило, как долго еще будут давать кредиты под 1% годовых
16:16
Нардеп: Фокус встречи ПА НАТО в США сдвинулся от темы войны в Украине
16:14
Непальский шерпа Ками Рита покорил Эверест в 31-й раз и в очередной раз побил мировой рекорд
16:11
Сухопутные войска отметили, что в сети стало больше видео с препятствованием работе ТЦК
16:05
ФотоВ результате удара РФ по Краматорску ранены четверо человек, среди них 6-летний ребёнок
16:00
Нелли Клос стала новым программным директором Lviv BookForum
15:55
В РФ прогнозируют потерю 10% экспорта российского угля
15:54
Ко Всемирным играм-2025 допустили 32 нейтральных спортсмена
15:33
Последний звонок 2025: министр назвал условие проведения торжественных линеек офлайн
Все новости...
Реклама:
Реклама: