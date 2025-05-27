Трех мужчин и женщину задержали в Черкассах за нападение на сотрудников ТЦК
В Черкассах полиция задержала трёх мужчин и женщину, подозреваемых в нападении на сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Источник: Полиция Черкасской области
Подробности: Среди подозреваемых – мужчины в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина.
Известно, что инцидент произошёл накануне, 26 мая, в Черкассах на улице Рождественской.
По данным полиции, во время проверки военно-учётных данных мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали нападавших в порядке ст. 208 УПК Украины. Троих из них уже поместили в изолятор временного содержания.
Дословно: "Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)".
Подробности: Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Кроме того, рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий участников нападения.
Предыстория:
- 26 мая в Прилуках Черниговской области мужчина напал с ножом на военнослужащего прямо в здании ТЦК и СП. Военный получил ранение предплечья.