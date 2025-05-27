Трех мужчин и женщину задержали в Черкассах за нападение на сотрудников ТЦК

В Черкассах полиция задержала трёх мужчин и женщину, подозреваемых в нападении на сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Источник: Полиция Черкасской области

Подробности: Среди подозреваемых – мужчины в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина.

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Известно, что инцидент произошёл накануне, 26 мая, в Черкассах на улице Рождественской.

По данным полиции, во время проверки военно-учётных данных мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали нападавших в порядке ст. 208 УПК Украины. Троих из них уже поместили в изолятор временного содержания.

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Дословно: "Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)".

Подробности: Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Кроме того, рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий участников нападения.

Предыстория: