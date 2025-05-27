Росіяни вдарили КАБом по Сумщині: поранені 2 дорослих і дитина

Двоє дорослих і неповнолітня дівчина дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Охтирській громаді на Сумщині вранці 27 травня.

Джерело: ОВА та обласна прокуратура в Telegram

Дослівно обласна адміністрація: "Ворог завдав авіаудару по території Охтирської громади. Є поранені цивільні. Пошкоджені автівки. Наслідки удару ворога з’ясовуються".

Реклама:

Деталі: Трохи пізніше у прокуратурі додали, що удар був близько 11:20 ранку.

За попередніми даними, росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки постраждали 3 людей.

"Поранено 44-річного чоловіка, його 41-річну дружину та їх 17-річну доньку, які їхали в транспортному засобі", – йдеться в повідомленні.



