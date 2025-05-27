Россияне ударили УАБом по Сумской области: ранены 2 взрослых и ребенок

Двое взрослых и несовершеннолетняя девушка получили ранения в результате российского авиаудара по Ахтырской общине на Сумщине утром 27 мая.

Источник: ОВА и областная прокуратура в Telegram

Дословно областная администрация: "Враг нанес авиаудар по территории Ахтырской общины. Есть раненые гражданские. Повреждены автомобили. Последствия удара врага выясняются".

Реклама:

Детали: Чуть позже в прокуратуре добавили, что удар был около 11:20 утра.

По предварительным данным, россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на гражданскую инфраструктуру. В результате атаки пострадали 3 человека.

"Ранен 44-летний мужчина, его 41-летняя жена и их 17-летняя дочь, которые ехали в транспортном средстве", – говорится в сообщении.