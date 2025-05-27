"У Стамбулі дуже добре": Лавров хоче новий раунд переговорів з Україною у Туреччині

Глава МЗС Росії Сергій Лавров на пресконференції в Москві з турецьким колегою у вівторок заявив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів він знову звернувся б до Туреччини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"

Деталі: У Лаврова поцікавились про можливе місце проведення другого раунду переговорів з Україною.

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Пряма мова Лаврова: "Якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів – у Стамбулі дуже добре".

Деталі: Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан зі свого боку зазначив, що його країна "завжди готова надати майданчик". "Вважаємо це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті", – сказав Фідан.

Фідан перебуває з дводенним візитом у Москві, де він зустрівся в понеділок з Владіміром Путіним, а також з головним переговорником Росії у Стамбулі Владіміром Мединським.

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Під час зустрічі Путін і Фідан обговорили розвиток подій після переговорів у Стамбулі, що пройшли 16 травня.

За даними Reuters, Фідан вирушить до Києва наприкінці тижня.

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