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"У Стамбулі дуже добре": Лавров хоче новий раунд переговорів з Україною у Туреччині

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 27 травня 2025, 14:48
У Стамбулі дуже добре: Лавров хоче новий раунд переговорів з Україною у Туреччині
Сергій лавров, фото: Getty Images

Глава МЗС Росії Сергій Лавров на пресконференції в Москві з турецьким колегою у вівторок заявив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів він знову звернувся б до Туреччини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"

Деталі: У Лаврова поцікавились про можливе місце проведення другого раунду переговорів з Україною.

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Пряма мова Лаврова: "Якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів – у Стамбулі дуже добре".

Деталі: Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан зі свого боку зазначив, що його країна "завжди готова надати майданчик". "Вважаємо це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті", – сказав Фідан.

Фідан перебуває з дводенним візитом у Москві, де він зустрівся в понеділок з Владіміром Путіним, а також з головним переговорником Росії у Стамбулі Владіміром Мединським. 

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Під час зустрічі Путін і Фідан обговорили розвиток подій після переговорів у Стамбулі, що пройшли 16 травня.

За даними Reuters, Фідан вирушить до Києва наприкінці тижня.

Передісторія:

  • Путін раніше заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час.
  • На тлі масованих комбінованих ударів РФ по Україні в МЗС Росії заявили, що все ще працюють над меморандумом.
  • 23 травня президент України Володимир Зеленський назвав знущанням з усього світу те, що Російська Федерація вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню.

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