"В Стамбуле очень хорошо": Лавров хочет новый раунд переговоров с Украиной в Турции

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве с турецким коллегой во вторник заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров он снова обратился бы в Турцию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"

Детали: У Лаврова поинтересовались о возможном месте проведения второго раунда переговоров с Украиной.

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Прямая речь Лаврова: "Если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям - в Стамбуле очень хорошо".

Детали: Глава МИД Турции Хакан Фидан со своей стороны отметил, что его страна "всегда готова предоставить площадку". "Считаем это своим долгом для обеспечения мира на планете", - сказал Фидан.

Фидан находится с двухдневным визитом в Москве, где он встретился в понедельник с Владимиром Путиным, а также с главным переговорщиком России в Стамбуле Владимиром Мединским.

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Во время встречи Путин и Фидан обсудили развитие событий после переговоров в Стамбуле, прошедших 16 мая.

По данным Reuters, Фидан отправится в Киев в конце недели.

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