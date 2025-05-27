"В Стамбуле очень хорошо": Лавров хочет новый раунд переговоров с Украиной в Турции
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве с турецким коллегой во вторник заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров он снова обратился бы в Турцию.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"
Детали: У Лаврова поинтересовались о возможном месте проведения второго раунда переговоров с Украиной.
Прямая речь Лаврова: "Если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям - в Стамбуле очень хорошо".
Детали: Глава МИД Турции Хакан Фидан со своей стороны отметил, что его страна "всегда готова предоставить площадку". "Считаем это своим долгом для обеспечения мира на планете", - сказал Фидан.
Фидан находится с двухдневным визитом в Москве, где он встретился в понедельник с Владимиром Путиным, а также с главным переговорщиком России в Стамбуле Владимиром Мединским.
Во время встречи Путин и Фидан обсудили развитие событий после переговоров в Стамбуле, прошедших 16 мая.
По данным Reuters, Фидан отправится в Киев в конце недели.
Предыстория:
- Путин ранее заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время.
- На фоне массированных комбинированных ударов РФ по Украине в МИД России заявили, что все еще работают над меморандумом.
- 23 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал издевательством над всем миром то, что Российская Федерация уже неделю формулирует так называемый "меморандум" для прекращения огня.