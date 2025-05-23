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Зеленський: РФ тиждень пише "меморандум" для припинення вогню – це знущання з усього світу

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 травня 2025, 18:27
Зеленський: РФ тиждень пише меморандум для припинення вогню – це знущання з усього світу
Getty Images

Те, що Російська Федерація вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню – це знущання з усього світу, заявив президент України Володимир Зеленський.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Потрібне припинення вогню. Потрібні дипломатичні кроки до реального миру. Потрібна нова й дієва архітектура безпеки. Об’єднуємо партнерів заради цього. І точно час тиснути на Росію більше, щоб результат був не один, а все те, що потрібно. І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого "меморандуму", який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу.

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Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні. Я дякую кожному й кожній, хто це адвокатує і підтримує".

Деталі: Президент додав, що найбільший обмін полоненими, який розпочався у пятницю – це фактично єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині з росіянами – усе інше вони блокують. 

Що передувало: 

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  • Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російська сторона в роботі над меморандумом щодо припинення бойових дій в Україні перебуває у "просунутій стадії".
  • Лавров також заявив, що поки немає термінів проведення другого раунду російсько-українських переговорів.
  • Глава Кремля Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились". 
  • 19 травня Зеленський повідомив, що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму. "Якщо Росія запропонує цей меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення", - сказав він.

переговориросійсько-українська війнаЗеленський
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