Зеленський: РФ тиждень пише "меморандум" для припинення вогню – це знущання з усього світу

Те, що Російська Федерація вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню – це знущання з усього світу, заявив президент України Володимир Зеленський.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Потрібне припинення вогню. Потрібні дипломатичні кроки до реального миру. Потрібна нова й дієва архітектура безпеки. Об’єднуємо партнерів заради цього. І точно час тиснути на Росію більше, щоб результат був не один, а все те, що потрібно. І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого "меморандуму", який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу.

Реклама:

Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні. Я дякую кожному й кожній, хто це адвокатує і підтримує".

Деталі: Президент додав, що найбільший обмін полоненими, який розпочався у пятницю – це фактично єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині з росіянами – усе інше вони блокують.

Що передувало:

РЕКЛАМА: