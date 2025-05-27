У Китаї стався вибух на хімічному заводі, дим піднявся на сотні метрів
В одному з цехів хімічного підприємства на сході Китаю стався вибух.
Джерела: агентство Сіньхуа з посиланням на управління з надзвичайних ситуацій Китаю; гонконгське видання SCMP
Деталі: За інформацією, вибух стався у вівторок опівдні в місті Гаомі у провінції Шаньдун.
До ліквідації наслідків залучено загалом 232 пожежники. Також там працюють медичні фахівці і спеціалісти з безпеки праці.
За інформацією SCMP, вибух стався на об’єкті, що належить компанії Shandong Youdao Chemical.
Стовпи диму піднялися на сотні метрів у повітря. Причини вибуху поки не встановлені.
Місцеві жителі повідомили, що почули гучний вибух, який розбив вікна у багатьох будинках. За словами одного з очевидців, вулиці були вкриті уламками скла та електроприладами, які вилетіли з осель.
Завод, на якому стався вибух, заснованій у 2019 році. Підприємство виробляє пестициди, фармацевтичні препарати та інші хімічні продукти. За відкритими даними, компанія є найбільшим у світі виробником інсектициду хлорпірифосу та виготовляє близько 11 000 тонн цієї речовини на рік. На заводі працює понад 300 людей.
Передісторія:
- У травні українська розвідка заявила, що має підтверджені дані про те, що Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії.