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У Китаї стався вибух на хімічному заводі, дим піднявся на сотні метрів

Українська правдаВівторок, 27 травня 2025, 15:20
У Китаї стався вибух на хімічному заводі, дим піднявся на сотні метрів
Скриншот

В одному з цехів хімічного підприємства на сході Китаю стався вибух.

Джерела: агентство Сіньхуа з посиланням на управління з надзвичайних ситуацій Китаю; гонконгське видання SCMP

Деталі: За інформацією, вибух стався у вівторок опівдні в місті Гаомі у провінції Шаньдун.

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До ліквідації наслідків залучено загалом 232 пожежники. Також там працюють медичні фахівці і спеціалісти з безпеки праці.

За інформацією SCMP, вибух стався на об’єкті, що належить компанії Shandong Youdao Chemical. 

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Стовпи диму піднялися на сотні метрів у повітря. Причини вибуху поки не встановлені.

Місцеві жителі повідомили, що почули гучний вибух, який розбив вікна у багатьох будинках. За словами одного з очевидців, вулиці були вкриті уламками скла та електроприладами, які вилетіли з осель.

Завод, на якому стався вибух, заснованій у 2019 році. Підприємство виробляє пестициди, фармацевтичні препарати та інші хімічні продукти. За відкритими даними, компанія є найбільшим у світі виробником інсектициду хлорпірифосу та виготовляє близько 11 000 тонн цієї речовини на рік. На заводі працює понад 300 людей.

Передісторія: 

  • У травні українська розвідка заявила, що має підтверджені дані про те, що Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії.

вибухКитай
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