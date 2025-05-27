У Китаї стався вибух на хімічному заводі, дим піднявся на сотні метрів

В одному з цехів хімічного підприємства на сході Китаю стався вибух.

Джерела: агентство Сіньхуа з посиланням на управління з надзвичайних ситуацій Китаю; гонконгське видання SCMP

Деталі: За інформацією, вибух стався у вівторок опівдні в місті Гаомі у провінції Шаньдун.

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До ліквідації наслідків залучено загалом 232 пожежники. Також там працюють медичні фахівці і спеціалісти з безпеки праці.

За інформацією SCMP, вибух стався на об’єкті, що належить компанії Shandong Youdao Chemical.

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Стовпи диму піднялися на сотні метрів у повітря. Причини вибуху поки не встановлені.

Місцеві жителі повідомили, що почули гучний вибух, який розбив вікна у багатьох будинках. За словами одного з очевидців, вулиці були вкриті уламками скла та електроприладами, які вилетіли з осель.

Завод, на якому стався вибух, заснованій у 2019 році. Підприємство виробляє пестициди, фармацевтичні препарати та інші хімічні продукти. За відкритими даними, компанія є найбільшим у світі виробником інсектициду хлорпірифосу та виготовляє близько 11 000 тонн цієї речовини на рік. На заводі працює понад 300 людей.

Передісторія: