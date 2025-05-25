Розвідка: Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів РФ
Українська розвідка має підтверджені дані про те, що Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії.
Джерело: голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу
Пряма мова: "Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах".
Деталі: Крім того, за словами Іващенка, у 2024-2025 роках зафіксовано щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці Росії з КНР. Йдеться про обладнання, запчастини і документацію. У шістьох випадках відбувалися великі поставки спецхімії.
Очільник СЗРУ також розповів, що на початок 2025 року 80% критичної електроніки для російських дронів – китайського походження. При цьому є підміни, обман у назвах, є фірми-прокладки, через які з Китаю до Росії йде все необхідне для виробництва мікроелектроніки.
Передісторія:
- 17 квітня президент Володимир Зеленський із посиланням на інформацію розвідки повідомив, що Китай постачає Росії артилерію і порох, також китайці займаються виробництвом деякої зброї на території РФ.
- Офіційний Пекін заперечив надання летальної зброї будь-якій стороні у війні в Україні.
- Китай позиціонує себе як "нейтральну сторону" в повномасштабній війні РФ проти України, незважаючи на критику з боку західних країн, що його тісні зв'язки з Росією надають Москві вирішальну економічну і дипломатичну підтримку.