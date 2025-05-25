Розвідка: Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів РФ

лідер Китаю Сі Цзіньпін і правитель РФ Володимир Путін у Москві 9 травня 2025 року, фото Getty Images

Українська розвідка має підтверджені дані про те, що Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії.

Джерело: голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу

Пряма мова: "Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах".

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Деталі: Крім того, за словами Іващенка, у 2024-2025 роках зафіксовано щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці Росії з КНР. Йдеться про обладнання, запчастини і документацію. У шістьох випадках відбувалися великі поставки спецхімії.

Очільник СЗРУ також розповів, що на початок 2025 року 80% критичної електроніки для російських дронів – китайського походження. При цьому є підміни, обман у назвах, є фірми-прокладки, через які з Китаю до Росії йде все необхідне для виробництва мікроелектроніки.

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