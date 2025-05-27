В Китае произошёл взрыв на химическом заводе, дым поднялся на сотни метров

На одном из цехов химического предприятия на востоке Китая произошёл взрыв.

Источники: агентство Синьхуа со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям КНР; гонконгское издание SCMP

Подробности: По имеющейся информации, взрыв произошёл во вторник около полудня в городе Гаоми, провинция Шаньдун.

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К ликвидации последствий привлекли в общей сложности 232 местных пожарных. Также на месте работают медицинские специалисты и эксперты по технике безопасности.

По данным SCMP, взрыв произошёл на объекте, принадлежащем компании Shandong Youdao Chemical.

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Огненный столб и клубы дыма поднялись на сотни метров в воздух. Причины взрыва пока не установлены.

Местные жители сообщают, что услышали мощный хлопок, в результате которого в домах повылетали окна. По словам одного из очевидцев, улицы были усыпаны осколками стекла и бытовой техникой, выброшенной взрывной волной из домов.

Завод, на котором произошёл взрыв, был основан в 2019 году. Предприятие производит пестициды, фармацевтические препараты и другую химическую продукцию. По открытым данным, компания является крупнейшим в мире производителем инсектицида хлорпирифоса и выпускает около 11 000 тонн этого вещества в год. На заводе работает более 300 человек.

Предыстория: