США отримали від України список умов мирної угоди, тепер чекають від РФ – Келлог

Сполучені Штати отримали від Києва перелік умов для завершення війни, тепер чекають на такий список від Росії.

Джерело: спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox News, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Келлога, коли нещодавно американський президент Дональд Трамп розмовляв із очільником Кремля Владіміром Путіним, "росіяни сказали, що збираються підготувати так званий меморандум".

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"Ми отримали список умов мирної угоди від Києва, і ми повинні отримати їх від Москви", – сказав він.

Він зазначив, що після того, як США отримають два документи – вони "поєднають їх".

"Після цього ви берете обидва документи й поєднуєте їх. Складаєте разом. І ставите запитання: де можна знайти спільну точку дотику, щоб звести все докупи? І коли ми отримаємо їхній "терміновий план" або меморандум, тоді складемо спільний варіант, і відбудеться ще одна зустріч", – пояснив Келлог.

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Спецпредставник Трампа зазначив, що США хотіли наступного раунду переговорів між Україною та Росією у Ватикані, але "Москва відхилила це".

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Того ж дня відбулася зустріч делегацій України й Росії за участі Туреччини, що стало першими прямими переговорами Києва та Москви з 2022 року.

Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна все ще розглядає Ватикан майданчиком для переговорів з РФ, проте глава МЗС Росії Лавров заявив, що вести переговори у Ватикані "неелегантно".