Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США получили от Украины список условий мирного соглашения, теперь ждут от РФ – Келлог

Уляна Кричковская, Евгений КизиловВторник, 27 мая 2025, 16:50
США получили от Украины список условий мирного соглашения, теперь ждут от РФ – Келлог
фото: Getty Images

Соединенные Штаты получили от Киева перечень условий для завершения войны, теперь ждут такой список от России.

Источник: спецпосланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог в эфире Fox News, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Келлога, когда недавно американский президент Дональд Трамп разговаривал с главой Кремля Владимиром Путиным, "россияне сказали, что собираются подготовить так называемый меморандум".

Реклама:

"Мы получили список условий мирного соглашения от Киева, и мы должны получить их от Москвы", – сказал он.

Он отметил, что после того, как США получат два документа – они "соединят их".

"После этого вы берете оба документа и объединяете их. Складываете вместе. И задаете вопрос: где можно найти общую точку соприкосновения, чтобы свести все вместе? И когда мы получим их "срочный план" или меморандум, тогда составим общий вариант, и состоится еще одна встреча", – пояснил Келлог.

РЕКЛАМА:

Спецпредставитель Трампа отметил, что США хотели следующего раунда переговоров между Украиной и Россией в Ватикане, но "Москва отклонила это".

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. В тот же день состоялась встреча делегаций Украины и России с участием Турции, что стало первыми прямыми переговорами Киева и Москвы с 2022 года.

На днях министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина все еще рассматривает Ватикан площадкой для переговоров с РФ, однако глава МИД России Лавров заявил, что вести переговоры в Ватикане "неэлегантно".

СШАУкраинароссийско-украинская войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
НАПК проверяет образ жизни полковника СБУ, чьи родственники владеют имуществом на $2 млн
США получили от Украины список условий мирного соглашения, теперь ждут от РФ – Келлог
фотоПобег из армии за $15 тысяч: разоблачена схема переправки военных за границу
Лесовой: Школьники после 11 класса уезжают за границу, но не массово
ВидеоТрех мужчин и женщину задержали в Черкассах за нападение на сотрудников ТЦК
Мерц о разрешении бить вглубь РФ: Для Украины сняли ограничения несколько месяцев назад
Все новости...
Трамп серьезно рассматривает отмену всех ограничений по военным действиям Украины – СМИ
"В Стамбуле очень хорошо": Лавров хочет новый раунд переговоров с Украиной в Турции
Сухопутные войска отметили, что в сети стало больше видео с препятствованием работе ТЦК
Трамп раскритиковал Путина: "Играет с огнем"
Последние новости
19:55
Середа и Гриценко с рекордом сезона завоевали золото на чемпионате Европы по прыжкам в воду
19:40
видео"Обручальное кольцо с тремя солнцами": полярники показали оптические эффекты в небе над "Вернадским"
19:40
Итальянская мафия переходит от вражды между собой к сотрудничеству – отчет
19:38
Кротевича наградили орденом Хмельницкого, хотя ранее его фамилия исчезла из указа
19:38
НАПК проверяет образ жизни полковника СБУ, чьи родственники владеют имуществом на $2 млн
19:14
Россия получит от экспорта в ЕС больше, чем Евросоюз тратит на помощь Украине - Bild
19:07
В Ровно родился мальчик, зачатый после гибели отца-военного
19:05
В Украине на треть увеличилось количество операторов противоминной деятельности
18:57
Трамп раскритиковал Путина: "Играет с огнем"
18:56
ЕС может отменить временную защиту украинцев: рассматривают новые решения
Все новости...
Реклама:
Реклама: