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Розвідка Британії розповіла про російського генерала Суровікіна, що "знайшовся" в Африці

Марія Ємець, Євген КізіловВівторок, 27 травня 2025, 18:01
Розвідка Британії розповіла про російського генерала Суровікіна, що знайшовся в Африці
фото: росзмі

Британська розвідка дізналася, що "зниклий" російський генерал Сергєй Суровікін, ймовірно, перебуває в Алжирі.

Джерело: огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 27 травня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: В огляді розвідки переказали повідомлення з російського інформаційного простору про те, що генерала Суровікіна помітили на фото з посольства Росії в Алжирі із заходів до Дня перемоги 9 травня у ролі "керівника групи російських військових спеціалістів".

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Це чи не перша публічна поява Суровікіна після невдалого заколоту Євгенія Пригожина у 2023 році.

Суровікін очолював "об’єднане угруповання військ" РФ у війні проти України, а згодом очолив Повітряно-космічні сили РФ. Його називали близьким до Пригожина, зокрема через участь в операції у Сирії. 

"Повідомлення про арешт і ув’язнення Суровікіна у зв’язку із заколотом групи Вагнера у червні 2023 року публічно не підтверджувалися. Міноборони РФ офіційно не оголошувало про відставку Суровікіна. Проте у вересні 2023 року згадки про нього, як повідомляли, зникли із сайту відомства", – зазначають в огляді. 

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Аналітики припускають, що у Кремлі з підозрою ставилися до Суровікіна через його тривалі зв’язки з ПВК Вагнера ще з часів операції у Сирії. 

російсько-українська війнаСуровікінАфрика
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