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Разведка Британии рассказала о российском генерале Суровикине, который "нашелся" в Африке

Мария Емец, Евгений КизиловВторник, 27 мая 2025, 18:01
Разведка Британии рассказала о российском генерале Суровикине, который нашелся в Африке
фото: россми

Британская разведка узнала, что "пропавший" российский генерал Сергей Суровикин, вероятно, находится в Алжире.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 27 мая, сообщает "Европейская правда"

Детали: В обзоре разведки пересказали сообщение из российского информационного пространства о том, что генерала Суровикина заметили на фото из посольства России в Алжире с мероприятий ко Дню победы 9 мая в роли "руководителя группы российских военных специалистов".

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Это едва ли не первое публичное появление Суровикина после неудачного мятежа Евгения Пригожина в 2023 году.

Суровикин возглавлял "объединенную группировку войск" РФ в войне против Украины, а затем возглавил Воздушно-космические силы РФ. Его называли близким к Пригожину, в частности из-за участия в операции в Сирии.

"Сообщения об аресте и заключении Суровикина в связи с мятежом группы Вагнера в июне 2023 года публично не подтверждались. Минобороны РФ официально не объявляло об отставке Суровикина. Однако в сентябре 2023 года упоминания о нем, как сообщалось, исчезли с сайта ведомства", – отмечается в обзоре.

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Аналитики предполагают, что в Кремле с подозрением относились к Суровикину из-за его длительных связей с ЧВК Вагнера еще со времен операции в Сирии.

российско-украинская войнаСуровикинАфрика
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