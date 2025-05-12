РосЗМІ: Екскомандувач військами РФ в Україні Суровікін працює в Алжирі
Понеділок, 12 травня 2025, 20:43
Колишнього командувача військами РФ в Україні Сергія Суровікіна знайшли в Алжирі. Він зник із поля зору після заколоту Євгенія Пригожина в РФ.
Джерело: "Медуза"
Деталі: Російські журналісти звернули увагу на фотографії посольства РФ в Алжирі, де був присутній чоловік в окулярах схожий на Суровікіна.
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Імені генерала в повідомленні посольства немає, але вказали посаду – "керівник групи російських військових фахівців".
Що передувало:
- Суровікін припинив з'являтися в публічному просторі після заколоту Євгенія Пригожина влітку 2023 року в Росії.
- У російських ЗМІ ширились чутки, що генерал міг знати про заколот заздалегідь. Після нього його заарештували й відпустили після смерті Пригожина в авіатрощі.
- Об'єднаним угрупованням російських військ в Україні Суровікін командував із жовтня 2022 до січня 2023 року.
- У вересні 2023 року Суровікін відвідував Алжир, ЗМІ припускали, що його можуть призначити на роботи на східному напрямку.
- За даними ЗМІ, у лютому 2025 року член комітету Думи з оборони Віктор Соболєв говорив, що Суровікін "працює військовим радником" в одній із країн Африки.