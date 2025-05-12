РосЗМІ: Екскомандувач військами РФ в Україні Суровікін працює в Алжирі

Колишнього командувача військами РФ в Україні Сергія Суровікіна знайшли в Алжирі. Він зник із поля зору після заколоту Євгенія Пригожина в РФ.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Російські журналісти звернули увагу на фотографії посольства РФ в Алжирі, де був присутній чоловік в окулярах схожий на Суровікіна.

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Імені генерала в повідомленні посольства немає, але вказали посаду – "керівник групи російських військових фахівців".

Що передувало: