Трамп розкритикував Путіна: "Грається з вогнем"

Зустріч Путіна і Трампа в 2019 році. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін "грається з вогнем".

Джерело: допис Трампа у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда"

Деталі: Американський президент розкритикував Путіна та заявив, що якби не Трамп – "з Росією вже давно трапилися б справді жахливі речі".

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"І я маю на увазі ДІЙСНО ЖАХЛИВІ. Він грається з вогнем!", – написав Трамп.

Впродовж останніх кількох днів Росія масовано била по українських регіонах, на що 25 травня Трамп вже реагував та заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

За даними WSJ, Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня – але рішення не гарантоване.

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Окрім цього, ЗМІ писали, що американський лідер "серйозно розглядає" можливість зняти всі обмеження, введені за часів Джо Байдена щодо військових дій України.