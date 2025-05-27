Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп розкритикував Путіна: "Грається з вогнем"

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникВівторок, 27 травня 2025, 18:57
Трамп розкритикував Путіна: Грається з вогнем
Зустріч Путіна і Трампа в 2019 році. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін "грається з вогнем".

Джерело: допис Трампа у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда"

Деталі: Американський президент розкритикував Путіна та заявив, що якби не Трамп – "з Росією вже давно трапилися б справді жахливі речі".

Реклама:

"І я маю на увазі ДІЙСНО ЖАХЛИВІ. Він грається з вогнем!", – написав Трамп.

Впродовж останніх кількох днів Росія масовано била по українських регіонах, на що 25 травня Трамп вже реагував та заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

За даними WSJ, Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня – але рішення не гарантоване.

РЕКЛАМА:

Окрім цього, ЗМІ писали, що американський лідер "серйозно розглядає" можливість зняти всі обмеження, введені за часів Джо Байдена щодо військових дій України.

ТрампПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія планує під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми попри ризики
НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ, чиї родичі володіють майном на $2 млн
Трамп розкритикував Путіна: "Грається з вогнем"
США отримали від України список умов мирної угоди, тепер чекають від РФ – Келлог
фотоВтеча з армії за $15 тисяч: викрито схему переправлення військових за кордон
Лісовий: Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово
Усі новини...
Розвідка Британії розповіла про російського генерала Суровікіна, що "знайшовся" в Африці
Литва вручила Росії ноту протесту через удари по Україні
Зеленський пообіцяв Росії "дзеркальні" відповіді
Останні новини
21:56
Фіналіст Євроліги увійшов до тренерського штабу збірної України з баскетболу
21:47
ЗМІ: ЄС готується схвалити вступ Болгарії до єврозони
21:38
футболДонецький "Шахтар" призначив головним тренером турецького фахівця Арду Турана
21:25
відеоЗеленський пообіцяв Росії "дзеркальні" відповіді
21:15
Екскандидата в президенти Литви після поїздки в Мінськ позбавили держнагороди
20:55
Дорослий, тверезий і в шоломі: у Фінляндії обмежили водіїв електросамокатів
20:52
Найкращий бомбардир в історії збірної Естонії в 47-річному віці закінчив школу
20:36
У Центрі стратегічних комунікацій спростували фейк росіян про нібито атаку ЗСУ на вертоліт Путіна
20:34
Митники вилучили з посилки газету "Рада" та листівку з зображенням Шевченка ХХ століття
20:22
Литва вручила Росії ноту протесту через удари по Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: