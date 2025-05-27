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Трамп раскритиковал Путина: "Играет с огнем"

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникВторник, 27 мая 2025, 18:57
Трамп раскритиковал Путина: Играет с огнем
Встреча Путина и Трампа в 2019 году. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "играет с огнем".

Источник: сообщение Трампа в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда"

Детали: Американский президент раскритиковал Путина и заявил, что если бы не Трамп – "с Россией уже давно произошли бы действительно ужасные вещи".

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"И я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УЖАСНЫЕ. Он играет с огнем!", – написал Трамп.

В течение последних нескольких дней Россия массированно била по украинским регионам, на что 25 мая Трамп уже отреагировал и заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

По данным WSJ, Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе – но решение не гарантировано.

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Кроме этого, СМИ писали, что американский лидер "серьезно рассматривает" возможность снятия всех ограничений, введенных во времена Джо Байдена в отношении военных действий Украины.

ТрампПутин
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