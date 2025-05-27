Кротевича нагородили орденом Хмельницького, хоча раніше його прізвище зникло з указу

Богдан Кротевич. Фото з його Telegram

Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами українських захисників, серед них колишній начальник штабу 12 бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич.

Джерело: указ Зеленського від 26 травня

Деталі: Кротевича нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

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В указі йдеться, що підставою для нагородження стала "особиста мужність, виявлена в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

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