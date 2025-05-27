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Кротевича нагородили орденом Хмельницького, хоча раніше його прізвище зникло з указу

Тетяна ОлійникВівторок, 27 травня 2025, 19:38
Кротевича нагородили орденом Хмельницького, хоча раніше його прізвище зникло з указу
Богдан Кротевич. Фото з його Telegram

Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами українських захисників, серед них колишній начальник штабу 12 бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич.

Джерело: указ Зеленського від 26 травня

Деталі: Кротевича нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

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В указі йдеться, що підставою для нагородження стала "особиста мужність, виявлена в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Передісторія:

  • 9 квітня Кротевич в інтерв’ю The Guardian закликав головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського піти у відставку, оскільки він не має стратегічного бачення і ставить під загрозу життя українських солдатів, віддаючи "майже злочинні" накази.
  • 11 квітня Кротевич заявив, що його прізвище зникло з указу президента про нагородження його орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Він тоді припускав, що це сталося через його позицію щодо заміни Сирського.
  • В Національній гвардії заявили, що сталася "технічна помилка" щодо зникнення прізвища з указу.

нагородиукази
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