Кротевича нагородили орденом Хмельницького, хоча раніше його прізвище зникло з указу
Вівторок, 27 травня 2025, 19:38
Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами українських захисників, серед них колишній начальник штабу 12 бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич.
Джерело: указ Зеленського від 26 травня
Деталі: Кротевича нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня.
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В указі йдеться, що підставою для нагородження стала "особиста мужність, виявлена в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".
Передісторія:
- 9 квітня Кротевич в інтерв’ю The Guardian закликав головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського піти у відставку, оскільки він не має стратегічного бачення і ставить під загрозу життя українських солдатів, віддаючи "майже злочинні" накази.
- 11 квітня Кротевич заявив, що його прізвище зникло з указу президента про нагородження його орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Він тоді припускав, що це сталося через його позицію щодо заміни Сирського.
- В Національній гвардії заявили, що сталася "технічна помилка" щодо зникнення прізвища з указу.