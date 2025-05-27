Кротевича наградили орденом Хмельницкого, хотя ранее его фамилия исчезла из указа
Вторник, 27 мая 2025, 19:38
Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами украинских защитников, среди них бывший начальник штаба 12 бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич.
Источник: указ Зеленского от 26 мая
Детали: Кротевича наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени.
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В указе говорится, что основанием для награждения стало "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".
Предыстория:
- 9 апреля Кротевич в интервью The Guardian призвал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского уйти в отставку, поскольку у него нет стратегического видения и ставит под угрозу жизнь украинских солдат, отдавая "почти преступные" приказы.
- 11 апреля Кротевич заявил, что его фамилия исчезла из указа президента о награждении его орденом Богдана Хмельницкого II степени. Он тогда предполагал, что это произошло из-за его позиции по замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- В Национальной гвардии заявили, что произошла "техническая ошибка" исчезновение фамилии из указа.