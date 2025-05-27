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Кротевича наградили орденом Хмельницкого, хотя ранее его фамилия исчезла из указа

Татьяна ОлейникВторник, 27 мая 2025, 19:38
Кротевича наградили орденом Хмельницкого, хотя ранее его фамилия исчезла из указа
Богдан Кротевич. Фото из его Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами украинских защитников, среди них бывший начальник штаба 12 бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич.

Источник: указ Зеленского от 26 мая

Детали: Кротевича наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени.

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В указе говорится, что основанием для награждения стало "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

Предыстория:

  • 9 апреля Кротевич в интервью The Guardian призвал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского уйти в отставку, поскольку у него нет стратегического видения и ставит под угрозу жизнь украинских солдат, отдавая "почти преступные" приказы.
  • 11 апреля Кротевич заявил, что его фамилия исчезла из указа президента о награждении его орденом Богдана Хмельницкого II степени. Он тогда предполагал, что это произошло из-за его позиции по замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • В Национальной гвардии заявили, что произошла "техническая ошибка" исчезновение фамилии из указа.

наградыуказы
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