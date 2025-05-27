Кротевича наградили орденом Хмельницкого, хотя ранее его фамилия исчезла из указа

Богдан Кротевич. Фото из его Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами украинских защитников, среди них бывший начальник штаба 12 бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич.

Источник: указ Зеленского от 26 мая

Детали: Кротевича наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени.

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В указе говорится, что основанием для награждения стало "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

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