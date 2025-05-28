У Росії заявили нібито про атаку понад 100 "українських" БпЛА протягом трьох годин

У Міноборони Росії заявили, що ввечері 27 травня, з 21:00 до 00:00 за московським часом, їхня ППО нібито перехопила і знищила 112 "українських безпілотників".

Джерело: МО РФ

Дослівно МО РФ: "З 21.00 мск 27 травня до 0.00 мск 28 травня черговими засобами ППО знищено та перехоплено 112 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".

Реклама:

Деталі: За інформацією оборонного відомства Росії, безпілотники нібито перехоплювали і знищували над шістьма областями Федерації: