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У Росії заявили нібито про атаку понад 100 "українських" БпЛА протягом трьох годин

Ольга Глущенко Середа, 28 травня 2025, 01:08
У Росії заявили нібито про атаку понад 100 українських БпЛА протягом трьох годин
безпілотник, фото ілюстративне з сайту Укрінформ

У Міноборони Росії заявили, що ввечері 27 травня, з 21:00 до 00:00 за московським часом, їхня ППО нібито перехопила і знищила 112 "українських безпілотників".

Джерело: МО РФ

Дослівно МО РФ: "З 21.00 мск 27 травня до 0.00 мск 28 травня черговими засобами ППО знищено та перехоплено 112 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".

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Деталі: За інформацією оборонного відомства Росії, безпілотники нібито перехоплювали і знищували над шістьма областями Федерації:

  • 59 БпЛА – над територією Брянської області,
  • 19 БпЛА – над територією Білгородської області,
  • 13 БпЛА – над територією Тульської області,
  • 10 БпЛА – над територією Курської області,
  • вісім БпЛА – над територією Орловської області,
  • три БпЛА – над територією Калузької області.

Росіябезпілотники
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