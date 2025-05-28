У Росії заявили нібито про атаку понад 100 "українських" БпЛА протягом трьох годин
Середа, 28 травня 2025, 01:08
У Міноборони Росії заявили, що ввечері 27 травня, з 21:00 до 00:00 за московським часом, їхня ППО нібито перехопила і знищила 112 "українських безпілотників".
Джерело: МО РФ
Дослівно МО РФ: "З 21.00 мск 27 травня до 0.00 мск 28 травня черговими засобами ППО знищено та перехоплено 112 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".
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Деталі: За інформацією оборонного відомства Росії, безпілотники нібито перехоплювали і знищували над шістьма областями Федерації:
- 59 БпЛА – над територією Брянської області,
- 19 БпЛА – над територією Білгородської області,
- 13 БпЛА – над територією Тульської області,
- 10 БпЛА – над територією Курської області,
- вісім БпЛА – над територією Орловської області,
- три БпЛА – над територією Калузької області.