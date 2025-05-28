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В России заявили якобы об атаке более 100 "украинских" БПЛА в течение трех часов

Ольга ГлущенкоСреда, 28 мая 2025, 01:08
В России заявили якобы об атаке более 100 украинских БПЛА в течение трех часов
беспилотник, фото иллюстративное с сайта Укринформ

В Минобороны России заявили, что вечером 27 мая, с 21:00 до 00:00 по московскому времени, их ПВО якобы перехватило и уничтожило 112 "украинских беспилотников".

Источник: МО РФ

Дословно МО РФ: "С 21.00 мск 27 мая до 0.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

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Детали: По информации оборонного ведомства России, беспилотники якобы перехватывали и уничтожали над шестью областями Федерации:

  • 59 БпЛА – над территорией Брянской области,
  • 19 БпЛА – над территорией Белгородской области,
  • 13 БпЛА – над территорией Тульской области,
  • 10 БпЛА – над территорией Курской области,
  • восемь БпЛА – над территорией Орловской области,
  • три БпЛА – над территорией Калужской области.

Росcиябеспилотники
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