В России заявили якобы об атаке более 100 "украинских" БПЛА в течение трех часов
Среда, 28 мая 2025, 01:08
В Минобороны России заявили, что вечером 27 мая, с 21:00 до 00:00 по московскому времени, их ПВО якобы перехватило и уничтожило 112 "украинских беспилотников".
Источник: МО РФ
Дословно МО РФ: "С 21.00 мск 27 мая до 0.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".
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Детали: По информации оборонного ведомства России, беспилотники якобы перехватывали и уничтожали над шестью областями Федерации:
- 59 БпЛА – над территорией Брянской области,
- 19 БпЛА – над территорией Белгородской области,
- 13 БпЛА – над территорией Тульской области,
- 10 БпЛА – над территорией Курской области,
- восемь БпЛА – над территорией Орловской области,
- три БпЛА – над территорией Калужской области.