Трамп озвучив Канаді ціну протиракетного захисту Golden Dome

Президент США Дональд Трамп заявив, що участь Канади в системі протиракетної оборони Golden Dome коштуватиме 61 мільярд доларів, але може бути безкоштовною, якщо Канада стане 51 штатом.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth

Пряма мова Трампа: "Я сказав Канаді, яка дуже хоче бути частиною нашої чудової системи Golden Dome (Золотий Купол – ред.), що це коштуватиме 61 мільярд доларів, якщо вони залишаться окремою, але нерівноправною нацією, але коштуватиме НУЛЬ ДОЛАРІВ, якщо вони стануть нашим улюбленим 51-м штатом.

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Вони розглядають цю пропозицію!"

Що передувало: Трамп офіційно анонсував створення Golden Dome – новітньої протиракетної системи, призначеної для захисту території США від гіперзвукових, балістичних, крилатих ракет та навіть запусків із космосу.

Нагадаємо: Премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 6 травня категорично виключив перетворення своєї держави на "51-й американський штат".

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