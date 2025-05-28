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Трамп озвучил Канаде цену противоракетной защиты Golden Dome

Ольга ГлущенкоСреда, 28 мая 2025, 04:12
Трамп озвучил Канаде цену противоракетной защиты Golden Dome
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что участие Канады в системе противоракетной обороны Golden Dome будет стоить 61 миллиард долларов, но может быть бесплатным, если Канада станет 51 штатом.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth

Прямая речь Трампа: "Я сказал Канаде, которая очень хочет быть частью нашей замечательной системы Golden Dome (Золотой Купол – ред.), что это обойдется в 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной нацией, но обойдется НОЛЬ ДОЛЛАРОВ, если они станут нашим любимым 51-м штатом.

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Они рассматривают это предложение!"

Что предшествовало: Трамп официально анонсировал создание Golden Dome – новейшей противоракетной системы, предназначенной для защиты территории США от гиперзвуковых, баллистических, крылатых ракет и даже запусков из космоса.

Напомним: Премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 6 мая категорически исключил превращение своего государства в "51-й американский штат".

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КанадаТрамп
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