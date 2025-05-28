Через вибух на хімічному заводі в Китаї загинули 5 людей

Внаслідок вибуху на хімічному заводі у східній китайській провінції Шаньдун загинуло щонайменше п'ять людей.

Джерело: Reuters

Деталі: Крім того, 19 осіб отримали поранення та шестеро зникли безвісти.

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Вибух стався за кілька хвилин до полудня у вівторок на хімічному заводі, що належить компанії Shandong Youdao Chemical у місті Вейфан.

Видання зазначає, що згідно з даними геолокаційного додатку, поряд із заводом також розташовані підприємства з виробництва текстилю, машинобудування та промислових лакофарбових матеріалів.

Бюро екологічного довкілля Вейфана направило своїх співробітників для перевірки місця вибуху, але заявило, що результатів поки що немає. Бюро порадило поблизу місця інциденту одягати захисні маски.

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На сайті компанії зазначається, що Youdao була заснована у серпні 2019 року в хімічному парку Gaomi Renhe у місті Вейфан. Завод займає площу понад 47 гектарів і налічує понад 300 працівників. Підприємство займається розробкою, виробництвом і продажем хімічних компонентів для пестицидів і фармацевтичної продукції.