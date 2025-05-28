В результате взрыва на химическом заводе в Китае погибли 5 человек

В результате взрыва на химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун погибли по меньшей мере пять человек.

Источник: Reuters

Детали: Кроме того, 19 человек получили ранения и шестеро пропали без вести.

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Взрыв произошел за несколько минут до полудня во вторник на химическом заводе, принадлежащем компании Shandong Youdao Chemical в городе Вэйфан.

Издание отмечает, что согласно данным геолокационного приложения, рядом с заводом расположены предприятия по производству текстиля, машиностроения и промышленных лакокрасочных материалов.

Бюро экологической среды Вейфана направило своих сотрудников для проверки места взрыва, но заявило, что результатов пока нет.

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На сайте компании отмечается, что Youdao была основана в августе 2019 года в химическом парке Gaomi Renhe в городе Вэйфан. Завод занимает площадь более 47 гектаров и насчитывает более 300 работников.