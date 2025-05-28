Росіяни атакували промислове підприємство на Кіровоградщині, троє травмованих
Середа, 28 травня 2025, 06:56
У ніч проти 28 травня російська армія атакувала промислове підприємство у Світловодську Кіровоградської області, троє травмованих.
Джерело: керівник ОВА Кіровоградської області Андрій Райкович
Пряма мова Райковича: "У Світловодську атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих".
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Деталі: Також внаслідок ворожої атаки пошкоджені 76 приватних та один 9-поверховий житловий будинок.
"На місці працюють усі відповідні служби", – додав Райкович.