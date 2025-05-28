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Росіяни атакували промислове підприємство на Кіровоградщині, троє травмованих

Ольга Глущенко Середа, 28 травня 2025, 06:56
Росіяни атакували промислове підприємство на Кіровоградщині, троє травмованих
Вибух. Ілюстративне фото з соцмереж

У ніч проти 28 травня російська армія атакувала промислове підприємство у Світловодську Кіровоградської області, троє травмованих.

Джерело: керівник ОВА Кіровоградської області Андрій Райкович

Пряма мова Райковича: "У Світловодську атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих".

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Деталі: Також внаслідок ворожої атаки пошкоджені 76 приватних та один 9-поверховий житловий будинок.

"На місці працюють усі відповідні служби", – додав Райкович.

Кіровоградська областьросійсько-українська війна
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