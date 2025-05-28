Россияне атаковали промышленное предприятие на Кировоградщине, трое травмированных

В ночь на 28 мая российская армия атаковала промышленное предприятие в Светловодске Кировоградской области, трое травмированных.

Источник: руководитель ОВА Кировоградской области Андрей Райкович

Прямая речь Райковича: "В Светловодске атаковано одно из промышленных предприятий. Пожар уже локализован. По состоянию на данный момент известно о трех травмированных".

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Детали: Также в результате вражеской атаки повреждены 76 частных и один 9-этажный жилой дом.

"На месте работают все соответствующие службы", – добавил Райкович.