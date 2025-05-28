Понад тисячу вояків і 18 артсистем – втрати РФ за добу

Росія продовжує зазнавати втрат у своїй загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу ЗСУ знешкодили понад тисячу загарбників, 4 танки та 2 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.05.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 983 890 (+1 050) осіб,

танків – 10 864 (+4) од,

бойових броньованих машин – 22 644 (+2) од,

артилерійських систем – 28 355 (+18) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 918 (+65) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 49 959 (+52) од.

Дані уточнюються.